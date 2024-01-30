Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


30 Ocak 2024 22:58
Engelli raporu

İyi akşamlar 2006 yılında açık kalp ameliyatı oldum doğuştan kalp deliği olduğu için yani asd engel oranım kactir yardımcı olursanız sevinirim

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