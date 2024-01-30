Tüm 4001 ler bir çatı altında toplanmalı

2020 den beri alımlar çok düşük.(Meb hariç) Kpss tercih robotuna bakarsanız elin parmakları kadar 4001 alınmış.1 Milyon lisans adayının olduğu yerde artık tüm bölümler birleşip sesini duyurmalı.

Meşaleyi yaktım.Alımlar gelmeli.Hala 90 puan üstü insan dolu.Hala 4001 de en düşük 90 ile alımlar mevcut.Tüm KpssB lisanslar birleşin.