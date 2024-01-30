KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea

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30 Ocak 2024 23:06
Tüm 4001 ler bir çatı altında toplanmalı

2020 den beri alımlar çok düşük.(Meb hariç) Kpss tercih robotuna bakarsanız elin parmakları kadar 4001 alınmış.1 Milyon lisans adayının olduğu yerde artık tüm bölümler birleşip sesini duyurmalı.

Meşaleyi yaktım.Alımlar gelmeli.Hala 90 puan üstü insan dolu.Hala 4001 de en düşük 90 ile alımlar mevcut.Tüm KpssB lisanslar birleşin.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 23:11

Biraz sonra gelir iibf ler üç kuruşluk puanlarla atanıyor hala da kadro istiyorlar utanmadan diyerekten gelir hor görücüler bu başlığa ;)


SonsuzRuh
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:16

Gelsinler.Onlara kötü bir şey demedim.Yeri gelir onlara da destek veririz.Canları sağolsun.Yalnız başlığı İibf lilerden çaldım :D

Gönül ister ki her bölümden alım olsun ama kendi hakkımı da arayayım bi zahmet.Susarsak ödenek ayırmayacak mevcut hükümet.Gerçi artık 4001 lilerin umudu bitti artık.Herkes Meb alım yaptı daha alım olmaz havasında şuan.Destek de vermeyecekler buna bak gör.Başlığı açtığımla kalacam.

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Biraz sonra gelir iibf ler üç kuruşluk puanlarla atanıyor hala da kadro istiyorlar utanmadan diyerekten gelir hor görücüler bu başlığa ;)


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:23

haha iibfden yanaymış artık :D

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Biraz sonra gelir iibf ler üç kuruşluk puanlarla atanıyor hala da kadro istiyorlar utanmadan diyerekten gelir hor görücüler bu başlığa ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 23:23

Hocam doğru düzgün 4001 bekleyen de kalmadı ki hepsi yaldır yaldır açıktan iibf okudu ;)

SonsuzRuh, 2 saat önce

Gelsinler.Onlara kötü bir şey demedim.Yeri gelir onlara da destek veririz.Canları sağolsun.Yalnız başlığı İibf lilerden çaldım :D

Gönül ister ki her bölümden alım olsun ama kendi hakkımı da arayayım bi zahmet.Susarsak ödenek ayırmayacak mevcut hükümet.Gerçi artık 4001 lilerin umudu bitti artık.Herkes Meb alım yaptı daha alım olmaz havasında şuan.Destek de vermeyecekler buna bak gör.Başlığı açtığımla kalacam.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:25

öyle olcak gibi çünkü zaten kendi bölümünüz alım açınca oraya geçiyorsunuz bölümler ayrılıyor .. Çatı falan kalmıyor yani

SonsuzRuh, 2 saat önce

Gelsinler.Onlara kötü bir şey demedim.Yeri gelir onlara da destek veririz.Canları sağolsun.Yalnız başlığı İibf lilerden çaldım :D

Gönül ister ki her bölümden alım olsun ama kendi hakkımı da arayayım bi zahmet.Susarsak ödenek ayırmayacak mevcut hükümet.Gerçi artık 4001 lilerin umudu bitti artık.Herkes Meb alım yaptı daha alım olmaz havasında şuan.Destek de vermeyecekler buna bak gör.Başlığı açtığımla kalacam.


SonsuzRuh
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:29

Ben de diyorum herkes nereye kayboldu :))

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Hocam doğru düzgün 4001 bekleyen de kalmadı ki hepsi yaldır yaldır açıktan iibf okudu ;)


diplomaliisciyiz
Memur
30 Ocak 2024 23:30

Her 4001 bir İİBF değildir ancak her İİBF bir 4001 dir.

Her İİBF olmayan 4001 bir gün İİBF de olacaktır.

Azimle zı... taşı delermiş.

İİBF İİBF dir. 4001 gerçeği bunu değiştiremez.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:31

senin bu ibff ye olan duyguların :D

diplomaliisciyiz, 1 saat önce

Her 4001 bir İİBF değildir ancak her İİBF bir 4001 dir.

Her İİBF olmayan 4001 bir gün İİBF de olacaktır.

Azimle zı... taşı delermiş.

İİBF İİBF dir. 4001 gerçeği bunu değiştiremez.


SonsuzRuh
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:31

Bizim çatı makarna süzgeci oldu :)) Ama haklılar da.Ne kadar seslenseler de bir sonuç çıkmıyor.Bakanlıklar kafası nasıl eserse.

OKYANUSÇİCEĞİ, 1 saat önce

öyle olcak gibi çünkü zaten kendi bölümünüz alım açınca oraya geçiyorsunuz bölümler ayrılıyor .. Çatı falan kalmıyor yani


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 23:33

Genelde 4001 isteyen de kendi bölümünden atanacak puanı çekemeyenlerden çıkıyor. Kolay yolu seçiyorlar atanınca da yok onu tercih edebilirmiyim yok buraya geçebilirmiyimler başlıyor sonra bir hak doğuyor bunlara puanı kendilerinden düşük olanlara ağızlarına geleni sayabiliyorlar

SonsuzRuh, 1 saat önce

Bizim çatı makarna süzgeci oldu :)) Ama haklılar da.Ne kadar seslenseler de bir sonuç çıkmıyor.Bakanlıklar kafası nasıl eserse.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:34

belirsizlik içinde devam o zaman :D

SonsuzRuh, 1 saat önce

Bizim çatı makarna süzgeci oldu :)) Ama haklılar da.Ne kadar seslenseler de bir sonuç çıkmıyor.Bakanlıklar kafası nasıl eserse.


SonsuzRuh
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:34

Ahaahaa..Adam forumda atama için beklemekten Filozofa dönmüş.Ama yazdığı çok mantıklı.Deminden beri gülüyorum :DD

King ya

diplomaliisciyiz, 1 saat önce

Her 4001 bir İİBF değildir ancak her İİBF bir 4001 dir.

Her İİBF olmayan 4001 bir gün İİBF de olacaktır.

Azimle zı... taşı delermiş.

İİBF İİBF dir. 4001 gerçeği bunu değiştiremez.


Bingöliktisat
Şef
30 Ocak 2024 23:35
mühendis mimar öğretmen sağlık personeli kadrolarını 4001 versinler . zaten iibf mezunu fazla alim az bi de bizim kadroları 3001 4001 dağıtıyorlar

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 23:37

Mühendis mimar öğretmen sağlık atamalarını 4001 e mi versinler ;) fazla uçtun sanki ;)

Bingöliktisat, 1 saat önce
mühendis mimar öğretmen sağlık personeli kadrolarını 4001 versinler . zaten iibf mezunu fazla alim az bi de bizim kadroları 3001 4001 dağıtıyorlar

SonsuzRuh
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:38

Mr Beast gibi 1 Milyon kez kadro ataması da desem vermeyecekler.Belirsizlik her zaman Ösym nin ve devletin her işinde var.Dünyada geleceği en belirsiz devlet budur

OKYANUSÇİCEĞİ, 1 saat önce

belirsizlik içinde devam o zaman :D


Bingöliktisat
Şef
30 Ocak 2024 23:38
bence hiçbiri verilmemeli . ama verilecekse de sadece iibf kadrolarını vermesinler
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Mühendis mimar öğretmen sağlık atamalarını 4001 e mi versinler ;) fazla uçtun sanki ;)


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:38

bana da öyle geldi

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Mühendis mimar öğretmen sağlık atamalarını 4001 e mi versinler ;) fazla uçtun sanki ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 23:40

Diğerlerini vermelerinin mümkünatı bile yok söz konusu dahi olmaz çünkü de. İibf nin kadrolarını da vermeseler keşke. Hatta aöf kalksa keşke ortadan da mühendisler mimarlar okumasa herkes kendi işini yapsa

Bingöliktisat, 1 saat önce
bence hiçbiri verilmemeli . ama verilecekse de sadece iibf kadrolarını vermesinler

SonsuzRuh
Aday Memur
30 Ocak 2024 23:42

Arkadaşlar olay 4001 veya iibf alma tartışması değil.İkisinden de az sayıda alması sorun.17 bakanlık var ama biz hala 2-3 tanesini görüyoruz.Diğerleri 2018 den beri yatışta.Kendi cumhuriyetlerini ilan etmiş gibi sessizler.Yüklü alım yapılması lazım çünkü çoktandır alım olmadı.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
30 Ocak 2024 23:42

4001 dedigin kadroların çoğu zaten iibf den kırpılan kadrolar. Simdi de dogal olarak 4001 den alınıp hakkı olan iibf mezunlarına veriliyor. Adı üstünde fakültenin adı bile idari bilimler. İdari hizmetin olduğu her yerde iibf de olmalıdır.

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