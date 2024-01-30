Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 23:14
Osmaniye de çalışanlar

Merhaba Osmaniye iline tayinim çıkmıştı şuan doğu ilindeyim. Gelmekte kararsızım maddi açıdan düşünüyorum. Orası da şark oldu şark ücreti ne kadar alıyor orası? Bir de seneye bana yine tayin hakkı verirler mi diye de düşünüyorum.

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