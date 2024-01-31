Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 00:07
harcırah hakkında?
arkadaşlar görevde yükselme ile başka bir ile atanacağım, ortalama 500 km için bekar birine ne kadar harcırah verilir?

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