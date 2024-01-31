Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 00:09
KADROLU İKM'NİN BAŞKA BAKANLIĞA GEÇMESİ

Merhaba kadrolu ikm yim başka bir kuruma kpss ile geçmek istiyorum. örneğin belediye alım yaptığında, zabıtalık için başvursam mülakat sonucunu beklemedenmi istifa mı etmem gerekiyor. Yada mülakatım olumsuz sonuçlanırsa 6 ay içinde göreve dönebiliyormuyum süreç nasıl ilerliyor

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi?


memuraday-y
Şef
31 Ocak 2024 00:32

Mülakat sonucunda kazanınca istifa edersiniz belediyenin sizin kurumunuzla ilgisi yok çünkü. İkisi farklı kurumlar.

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