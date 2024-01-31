Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 00:30
dilekçe ile münhal camiye tayin hakkında

72 MBSTS PUANIM VAR.İLÇE MERKEZDE D GRUBU CAMİ MERKEZE UZAK BİR MAHALLE DE OLDUĞU İÇİN 6 AYDIR BOŞ

DİLEKÇE VEREREK TAYİN OLABİLİYİM.

KÖY HARİCİ KASABA BELEDİYE VEYA MERKEZ D GRUBU CAMİYE DİLEKÇE İLE BAŞVURABİLİRMİYİM .bunun bir yolu var mı


Atam-ABDULHAMİDHAN
Aday Memur
31 Ocak 2024 00:39

bu bilgiyi şunun içn soruyorum

munhal kadro sınavına giriyorum

kıratım tecvid çok çok iyi

ezberlerimde çok iyi müfredat tam ezberimde

ilmuhal vs iyi

AMA ÇOK HEYECAN OLUYOR SINAV ESNASINDA VE HEP KIRAATTE EZBERDE BİLDİĞİM YERLERDE TAKILIYORUM UNUTUYORUM

ORANIN HAVASI BENİ STRESE SOKUYOR

O YUZDEN DİLEKÇE VEREREK D GRUBU CAMİYE GİREBİLİRMİYİM DİYE SORUYORUM

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atamalar ne zaman belli olurHaftalık izin günü Hizmet içi eğitimdilekçe ile münhal camiye tayin hakkındaKurumlararası geçişmbsts ücreti hırsızlık

Sözlük

Gözden ırak olanin gönüldende ırak olması 4 Birseyleri düzeltebilecek olsaniz neleri düzeltmek isterdiniz 2 En sevdiğiniz mevsim 6 seyahat etmek 2 burnundan fitil fitil getirmek 2 vampir 1 Fakirlik anısı olmayan insan 1 sanayi 5 c vitamini 1 Sabah erken kalkma alışkanlığı 5

Son Haberler

İDDK 'tebligatın bırakıldığı kişi benim komşum değil' iddiası haklı buldu31 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıOtomobil alev aldı: Yanmaktan son anda kurtuldularYÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka bütün programlara entegre olacakİsveç'te ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadına tazminat

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci