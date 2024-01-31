Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 01:07
KESİNLEŞMEMİŞ (YARGITAY ) BERAAT ALIP DANIŞTAYDA DOSYASI OLANLAR

Merhaba arkadaşlar. Adli olarak beraat aldım ve şu an dasyam yargıtayda. Yargıtay savcısı beraat kararı için onama talep etti ve şu an ikinci incelemede. İhraç dosyam 2021 yılından beri Danıştay 5. dairede beklemede idi. Bu gün dosyam esastan havale edilmiş. Süreç hakkında bilgisi olan var mı acaba. Bu şekilde çıkan karar var mı acaba.

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