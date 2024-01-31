Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 01:22
Cezaevi servislerinin kaldırılacağı ile ilgili haberler.

Bazı haber siteleri ve cezaevi whatsapp gruplarında bütçe yetersizliği sebebiyle cezaevi servislerinin durdurulacağı, personelin kendi imkanları ile cezaevine gidip geleceği belirtilmiş bu haberlerin doğruluğu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlarımızın görüşlerini belirtmelerini istiyorum. Olası durumda yaşanabilecek sıkıntıları da yazarsanız sevinirim. İyi çalışmalar.

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