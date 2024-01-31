Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 01:43
Sözleşmeli personelin Polis eş tayini
Mayıs ayı sonunda 1 yılım doluyor, eşim Polis memuru. Eş durumundan tayin olabilmem için bakanlığın Haziran 2024 sözleşmeli personel eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurasını beklemek zorunda mıyız ya da 1 yılımın dolduğu Mayıs sonu dilekçe verebiliyor muyuz? Konuyu bilen ya da başından bu süreçler geçen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim...

navy13
Aday Memur
31 Ocak 2024 01:54
Düzeltme; Mayıs ayı sonunda 1 yılım doluyor, eşim Polis memuru. Eş durumundan tayin olabilmem için bakanlığın Temmuz -Agustos 2024 sözleşmeli personel eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurasını beklemek zorunda mıyız ya da 1 yılımın dolduğu Mayıs sonu dilekçe verebiliyormuyuz? Konuyu bilen ya da başından bu süreçler geçen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim...
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