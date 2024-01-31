Sözleşmeli personelin Polis eş tayini

Mayıs ayı sonunda 1 yılım doluyor, eşim Polis memuru. Eş durumundan tayin olabilmem için bakanlığın Haziran 2024 sözleşmeli personel eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurasını beklemek zorunda mıyız ya da 1 yılımın dolduğu Mayıs sonu dilekçe verebiliyor muyuz? Konuyu bilen ya da başından bu süreçler geçen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim...

Mayıs ayı sonunda 1 yılım doluyor, eşim Polis memuru. Eş durumundan tayin olabilmem için bakanlığın Haziran 2024 sözleşmeli personel eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurasını beklemek zorunda mıyız ya da 1 yılımın dolduğu Mayıs sonu dilekçe verebiliyor muyuz? Konuyu bilen ya da başından bu süreçler geçen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim...