Öğretmen güvenlik soruşturması

Öncelikle herkese iyi forumlar, Atama bekleyen öğretmenim ve başlıktan da anlaşılacağı üzere güvenlik soruşturması konusunda birkaç sorum olacaktı. Öncelikle yeni atanacak olan öğretmenlere yapılacak güvenlik soruşturmasında hangi konulara dikkat ediliyor? Bunun dışında sicilim temiz, hakkımda herhangi bir soruşturma yok ve ailemde de fetöyle bağlantılı olup işten çıkarma veya diğer türlü ceza almış birey yok. Bir diğer merak ettiğim konu ise daha önce c2.me adlı anonim mesajlaşma uygulamasında cinsel bazı mesajlaşmalarım oldu. Kapattığım hesaplarıma, tahkikatı yapacak olan kişilerin erişim sağlaması mümkün mü? Eğer erişim sağlanabiliyorsa soruşturmanın selameti noktasında bir engel oluşturur mu? Uzattığım için kusura bakmayın, biraz tedirginim. Cevaplarsanız çok sevinirim.