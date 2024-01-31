gsb büro muğla yedekler

merhaba, ticaret alımından önce kurumu aradım. 4. yedeğe sıra geldi dediler. Oraya kaçıncı yedeğe sıra geldi diye sorabiliyoruz ama yedekte bekleyenlerin atanıp atanmadığını öğrenemiyoruz. Sıra aslında ilerlemiş olabilir. Yedek olup bir kuruma yerleşen varsa bu yazıyı gördükçe güncelleyebilir mi?

merhaba, ticaret alımından önce kurumu aradım. 4. yedeğe sıra geldi dediler. Oraya kaçıncı yedeğe sıra geldi diye sorabiliyoruz ama yedekte bekleyenlerin atanıp atanmadığını öğrenemiyoruz. Sıra aslında ilerlemiş olabilir. Yedek olup bir kuruma yerleşen varsa bu yazıyı gördükçe güncelleyebilir mi?