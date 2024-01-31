KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 03:22
gsb büro muğla yedekler
merhaba, ticaret alımından önce kurumu aradım. 4. yedeğe sıra geldi dediler. Oraya kaçıncı yedeğe sıra geldi diye sorabiliyoruz ama yedekte bekleyenlerin atanıp atanmadığını öğrenemiyoruz. Sıra aslında ilerlemiş olabilir. Yedek olup bir kuruma yerleşen varsa bu yazıyı gördükçe güncelleyebilir mi?

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