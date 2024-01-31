Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 03:50
Sözleşmeli Eş Durumu Ekip Portal

Arkadaşlar sözleşmeli personel eş durumu tayini başvurusunu bu sene ekipportal a almışlar . Ekip portala girip bilgilerimi kontrol ettiğimde bilgilerim doğru ancak çalışma belgeme tıklayınca tarayıcıda açılan dosyada çalıştığım kurum başka bir ilin sağlık müdürlüğü gözüküyor ama görev yerim doğru yazıyor . Bu başvuru da bür sorun yaratır mı muhtemelen uygulamadan kaynaklı bir sıkıntı.

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