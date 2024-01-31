KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


31 Ocak 2024 04:46
Dershane değişikliği olumsuzluk yaratır mı?

şu anki bulunduğum dershaneden memnun kalmadığım için kaydımı sildireceğim ilerde bu durumdan güvenlik soruşturmasında vs. başıma sıkıntı gelir mi

Çok Yazılan Konular

Sözlük

sanayi 5 Güleryüz ve tatlı dil 9 İnsanları kategorize etmek 4 kıskanmak 1 şu an çalan şarkı 2 sevimsiz 3 timur 2 14 şubat klasikleri 2 keanu reeves 1 Küçükken içindeki çocuğun ihtiyar olup,büyüdüğünde icindeki cocu 20

Son Haberler

AYM'den sosyal medyadaki 'kaba ve kırıcı' ifadeleri nedeniyle cezalandırılan kişi lehine kararBizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!Eski eşi için şarkılar dinleyen koca ile hakaret eden kıskanç kadın eşit kusurlu sayıldıDolar/TL 30,36 seviyesinden işlem görüyorYargıtay'da fişleme yapan tetkik hakimiydi...32 yıl hapsi istendi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci