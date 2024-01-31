Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ocak 2024 06:59
A58 f4

Herkese merhabalar, ben Teğmen olarak görev yapıyorum. Egitim sürecinde engelli kosu parkurunda düştüm ve dizlerimde grade 2 meniskus yırtığı oluştu. Yakın zamanda komando olur olamaz raporu almaya gidecegim. Rahatsızlığım yönetmelikte a58 f4 maddesine giriyor. Komando olur veya olamaz ne alırım bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

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