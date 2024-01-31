Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 08:46
ADLİYELERDE ÇAY OCAKLARI

Öğrenmek istediğim bir husus var değerli meslektaşlar. Çalıştığınız adliyelerde çay ocaklarını kim işletiyor. Cezaevi mi yoksa özel şirket mi yoksa adliye personeli mi? Çay, kahve ve nescafe ücreti ne kadardır? Adliye ismi vererek yazarsanız memnun olurum. Çalıştığım adliyede çay ocaklarını cezaevi işletiyor ve çay 4,5 lira. Diğer kurumlarda 1 liraya 2 liraya çay içenleri duydum. Açıkçası parasından değilim ama devlet kurumu tarafından kar etmiyoruz gibi bahanelerle kazınlanmak zoruma gidiyor.

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