Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ocak 2024 09:49
Bordromda Uzman Öğretmenlik Tazminatı Unutulmuş

İyi günler. Geçen ay Uzman öğretmenlik hakkı kazandım ve Uzman öğretmen oldum. Fakat okulumuzda diğer tüm aynı durumdaki öğretmenlerin Uzman öğretmen tazminatları ocak 2024 bordrolarında çıkarken benimkisi bir sebeple unutulmuş/katlanmış vs.

İlçe milli eğitimdeki görevli personele durumumu aktarmış olduğumuz okul müdürümüz ulaştığında durumda hata yapıldığını tespit ettiler ve bana herhangi bir şey yapmama gerek olmadığını, önümüzdeki ay maaş alırken eksik yatan tutarın telafi edileceğini söylediler ve ben de beklemeye geçtim. Ancak dün idareci başka bir arkadaşım Uzman öğretmenlik tazminatı yatırılmadığında geçmişe dönük bir telafi ödemesinin mümkün olmadığını hatırladığını, bir araştırmamın iyi olacağını söyleyince benim de içime kurt düştü.

Bu konudaki kıdemli meslektaşlarımın tavsiyelerini alabilirsem şimdiden teşekkür ederim.


masummemur
Aday Memur
31 Ocak 2024 10:23

Öyle bir şey yok, çalışmaya başladığınızdan itibaren hak kazandığınız ama tarafınıza ödenmeyen her şey tespit edildiği an hesaplanıp size ödenir. Milli eğitimdeki arkadaş durumun farkına varıp gerekli bilgilendirmeyi yapmış zaten size.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Memurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024YollukSınavsız Girilen Anadolu LiseleriÖğretmenlik mi polislik miLisede öğretmenim, sağlığıma zarar verebilecek görev verilmek isteniyor.Kaybolan Öğretmen Tekrar Göreve Başlayabilir mi?Görevde Yükselme Atama Duyurusu BekliyoruzMeslek DeğiştirmekVeliden hakaret

Sözlük

Birseyleri düzeltebilecek olsaniz neleri düzeltmek isterdiniz 2 En sevdiğiniz mevsim 4 kahve türleri 5 yazı tura atarak hayatina yön veren adam 3 Güleryüz ve tatlı dil 9 çay kaşığı sesi 1 mülteci sığınmacı göçmen 1 timur 2 yazarlar kardeş olsa 2 33.emre.33 4

Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladıGezeravcı'nın uzaydaki 10. deneyi 'UYNA' yeni nesil alaşımlara kapı açacakBrent petrolün varil fiyatı 82,25 dolarVan, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyorAvukatlıkta geçen süreler yıllık izinde değerlendirilir mi?

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci