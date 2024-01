bir kamil can - kamu masalı

Allah Rahmet inşallah Ecevit'ten önce biliyorsunuz kamu personeli "seçme" sınavı yoktu. Kurumsal torpil ile işe giriliyordu. Mektupla öğretmen olan polis olan filan görülebiliyordu. normal memura göre kitlerde %40 fazla alan memurların bazı abi ve bazı ablaları hiç hak etmedikleri yere gelmeleri şöyle dursun; çapraz, dikey yükselme ve sıçramalar ile güvenlikten memurluğa, şoförlükten, çaycılıktan misafirhane memurluğuna geçtiler

yetti mi, yeter mi, yetmez.

yetmedi çünkü çok namaz kılıyorlardı.

ha bir de bu namazı çok kılan arkadaşlarımız açık öğretim filan okudular 4 yıl artık lise mezunu değillerdi.?!

daha çok yükseldiler şef uzman bilmem ne oldular ne demekse bunlardan oldular.

nihayet, kazanması zor mühendisliği, okuması zor mühendisliği bitiren kamil can kardeşimiz kamu personeli seçme sınavına girdi diğer tüm kamil can mühendis kardeşleri gibi çok yüksek puan aldı. aralarından sıyrılabilmesi ancak puan küsuratı ile oluyordu. neyse bizim kamil can sınavları falan geçti.

mülakatı bile geçti. aferin kamil cana.

ilk gün, merhaba filan hemen önüne kocaman işletmeyi koydular.

sen bu işletmeden sorumlusun dediler. şuraya imza buraya imza derken

sağa baktı sola baktı o sırada işletme koridorlarında neşeli kahkaha atan ve çok namaz kılan güvenlikten uzman şef memur olan abileri ile büro işçiliğinden memur olmuş ablaları filan çok neşeliydiler. hiç bir sorumlulukları yoktu.

ama çok namaz kılıp çok şükrediyorlardı.

devam edecek