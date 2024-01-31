Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


31 Ocak 2024 10:22
bir kamil can - kamu masalı

Allah Rahmet inşallah Ecevit'ten önce biliyorsunuz kamu personeli "seçme" sınavı yoktu. Kurumsal torpil ile işe giriliyordu. Mektupla öğretmen olan polis olan filan görülebiliyordu. normal memura göre kitlerde %40 fazla alan memurların bazı abi ve bazı ablaları hiç hak etmedikleri yere gelmeleri şöyle dursun; çapraz, dikey yükselme ve sıçramalar ile güvenlikten memurluğa, şoförlükten, çaycılıktan misafirhane memurluğuna geçtiler

yetti mi, yeter mi, yetmez.

yetmedi çünkü çok namaz kılıyorlardı.

ha bir de bu namazı çok kılan arkadaşlarımız açık öğretim filan okudular 4 yıl artık lise mezunu değillerdi.?!

daha çok yükseldiler şef uzman bilmem ne oldular ne demekse bunlardan oldular.

nihayet, kazanması zor mühendisliği, okuması zor mühendisliği bitiren kamil can kardeşimiz kamu personeli seçme sınavına girdi diğer tüm kamil can mühendis kardeşleri gibi çok yüksek puan aldı. aralarından sıyrılabilmesi ancak puan küsuratı ile oluyordu. neyse bizim kamil can sınavları falan geçti.

mülakatı bile geçti. aferin kamil cana.

ilk gün, merhaba filan hemen önüne kocaman işletmeyi koydular.

sen bu işletmeden sorumlusun dediler. şuraya imza buraya imza derken

sağa baktı sola baktı o sırada işletme koridorlarında neşeli kahkaha atan ve çok namaz kılan güvenlikten uzman şef memur olan abileri ile büro işçiliğinden memur olmuş ablaları filan çok neşeliydiler. hiç bir sorumlulukları yoktu.

ama çok namaz kılıp çok şükrediyorlardı.

devam edecek


kamueemmüh
Aday Memur
31 Ocak 2024 10:23

kamil can, çalıkuşu feride gibi sırtlandı işletmeyi. bunlar yine kahkaha filan arada şükret diyorlar çocuğu salmıyorlar.

neyse kamil can kurumunda işletmesinde olan bitenleri anlayacak uyanıklığa erişiyor.

sendikacı memur geliyor odasına diyor ki, kamil can sen bilmen şu memur böyle bu memur şöyle, biz ise DAVA için buradayız zübükten hallice anlatıyor davasını filan.

Kamil can diyor ki abi ne güzel davaymış dur üye olayım diyor

seçim sepet işleri bitiyor ülkede memur zammı açıklanacak filan, %3 diyor 3,5 diyor zamma sendikacı memur arkadaş yeter diyor şükret diyor kamil cana.

kamil can çok şükür diyor. sonra ete kemiğe her şeye zam furyası başlıyor. 30 - 35 filan kamil can şükretmeyi öğrenmişti sınavsız - torpilli ama çok namaz kılan abilerinden başlıyor çok şükür demeye.

kamil can bizim maaşlar hep aynı ama şef, uzman bilmem nelerin maaşları hep skalasıydı bilmem nesiydi arttı biz ne olacaz diyor abilerine

diyorlar ki DAVA.

kamil can artık çok sormuyor sorgulamıyor. işletmede olabilecek kalitede işler kamilcanın özverisi azaldığı için daha uzun sürede ya oluyor ya da hiç olmuyor.

ama torpille işe giren çok namaz kılan abi ve ablaları koridorlarda neşeli kahkahalarını atmaya devam ediyor.

çünkü biliyorlar ki bir adım atsalar işletmeden onlara aldıkları maaşın onda birini vermezler.

kamil can pes ediyor. işletmeye veriyor istifayı.---devam edecek.


kamueemmüh
Aday Memur
31 Ocak 2024 10:33

gitmez böyle diyor. özele geçiyor.

kamil cana aldığının 3 mislini veriyorlar yeni yerinde. ama kamil can bu sefer devleti için üzülüyor.

ülkesini bir leylek gibi düşsel olarak geziyor. her yer her yer böyle olamaz diyor.

sonra çalıştığı yerde çark faresi gibi çalışıyor.

bir sonuç yok..

basıyor istifayı gidiyor avrupaya.

beyaz yakalı olarak başlıyor işe.

mahalleden tanıdığı yere tükürdüğü için tartıştığı hacı amcayı görüyor.

kamil can ağır konuşmuştu yakıştı mı beyaz sakalına neden tükürdün o yola demişti hacı amcaya.

eskide kaldı deyip selam veriyor. hacı amca orada lavabo filan temizliyor.

hacı amca gayet mütebessim bir şekilde selamını alıyor.

ne iyi burası herkes birbirine saygı gösteriyor diyor kamil can.

koridorlarda kahkaha atan yok herkes aklı kadar iş yapıyor. ama herkes insanca saygı görüyor gösteriyor diyor.

ve kamil can birisi telkin etmeden şükrediyor.


kamueemmüh
Aday Memur
31 Ocak 2024 10:40

kamil can çok para kazanıyor. ama paradan dolayı değil emeğinin değerini gördüğü için mutlu. kamil can hep saygılıydı ama artık onu dava bilmem ne diye kandıran az akıllı ama çok uyanık çakalların etrafında olmamasından mutlu

hacı amcanın gerçekten olmasa da hacı gibi görünmesinden mutlu

kamil can ermiş kemale

biz çıkalım kerevetine.

bitti.

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