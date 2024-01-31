Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 10:54
2009 Pmyo mezunları

Arkadaşlar bizim sigorta girişimiz bildiğiniz gibi polis okulunda 2. sınıfta yapıldı yani 2008 yılında. Şimdi biz 5510 a mı tabi oluyoruz

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Birseyleri düzeltebilecek olsaniz neleri düzeltmek isterdiniz 5 kahtalı mıçı 1 aytuğ akdoğan 1 burnundan fitil fitil getirmek 2 idam cezası 3 uzaylı olsan dünyayı nasıl istila edersin 16 Kendini hiç bir yere ait hissedememek 4 33.emre.33 4 Pomak 2 Yorgun hissetmek 2

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