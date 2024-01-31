KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


31 Ocak 2024 11:24
Tarım 2023/4

Hayırlı olsun şimdiden klavuz yayinlandi


Dol8311
Memur
31 Ocak 2024 11:26

Saçmalığa bak meb açıklanmadan bunu yayinladilar


asistanyonetici78
Aday Memur
31 Ocak 2024 11:27
Hocam buro personeli kontenjanlarinin cogunlugu bize ayirmislar sevindim simdiden hayirli olsun bu alimda yuzumuz gulermi

Dol8311
Memur
31 Ocak 2024 11:35

Güler kardeşim hem senin hem benim :))

asistanyonetici78, 30 dk. önce
Hocam buro personeli kontenjanlarinin cogunlugu bize ayirmislar sevindim simdiden hayirli olsun bu alimda yuzumuz gulermi

asistanyonetici78
Aday Memur
31 Ocak 2024 11:40
insaallah hocam sizce 74 un altina sarkarmi zaten buro muhasebe maliye insan kaynaklari ve iki bolumden daha aliyorlar umarim 74 un altini goruruz
Dol8311, 22 dk. önce

Güler kardeşim hem senin hem benim :))

Toplam 4 mesaj

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