KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 11:39
Boğaziçi 4/B sözleşmeli personel mülakatı

Arkadaşlar Mülakata katılmaya haz kazanan adaylardan biriyim. Pazartesi günü görüşmeler baslamış. Mülakata giren olduysa bilgilendirme yapabilir mi?


sgkolik
Aday Memur
31 Ocak 2024 11:42

https://forum.memurlar.net/konu/2503425/2.sayfa

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