KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 11:53
Anadolu AÖF ders muafiyeti ile ilgili

Merhaba arkadaşlar,

Anadolu AÖF'te , türk dili yabancı dil ve Atatürk derslerinden başka derslerde muafiyet sağlayabiliyor muyuz?

Mesela ben açıköğretim işletme okuyorum, Denetim isimli dersi farklı bir üniversiteden alıp Anadolu AÖF'e saydırtabilir miyim?

Mevzuata biraz gözattım , hep yukarıdaki malüm derslerden bahsetmiş, benim sorumla ilgili bir cevaba rastlayamadım.


test4
Aday Memur
31 Ocak 2024 12:11

atatürk ilke ve inkılapları, türk dili ve ingilizce. bunlar dışında muafiyet yok

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