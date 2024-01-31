Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 12:20
İLLER ARASI ÇKYS SÜRESİ
öncelikle herkese hayırlı olsun. şimdi çkys düşme ve ayrılış süresi nasıl olcak? çkys ye düştükten sonra 30 gün içinde ayrılmamız gerekiyor diye biliyorum

ysmhem
Aday Memur
31 Ocak 2024 12:51
çkysye düşmek ne kadar sürüyor acaba bilgisi olan var mı

Tayinci27
Aday Memur
31 Ocak 2024 12:55
yol ödeneği kaç para oluyor bilen ?

ebrarın
Aday Memur
31 Ocak 2024 12:58

çkys ye düştükten sonra 30 gün içinde ayrılmamız gerekli çkys düşme süresi de genelde 1 hafta gibi


ebrarın
Aday Memur
31 Ocak 2024 13:01

kilometreye gore değişiklil gösteriyor

Tayinci27, 35 dk. önce
yol ödeneği kaç para oluyor bilen ?
Toplam 4 mesaj

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