Görev Belgesi Hakkında

barkodlu ve e imzalı veriliyor asıl olması gereken ve kontrol edilebilen belge o dur sadece iş bilmeyenler hala ıslak imzalı istiyor sisteme yükleyin bir sorun olmayacaktır bakanlığa sorun diyecem yine de bi bilgimiz yoktur diyeceklerinden korkuyorum:)

barkodlu ve e imzalı veriliyor asıl olması gereken ve kontrol edilebilen belge o dur sadece iş bilmeyenler hala ıslak imzalı istiyor sisteme yükleyin bir sorun olmayacaktır bakanlığa sorun diyecem yine de bi bilgimiz yoktur diyeceklerinden korkuyorum:)