Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 12:23
Görev Belgesi Hakkında

Arkadaşlar bildiğiniz üzere eş durumu mazeret kura başvuruları açıldı bu başvuruyu yaparken "Görev Belgesi" yüklememiz gerekiyor. Görev belgesi artık elektronik imzalı veriliyor. Islak imzalı olmaması bir sorun teşkil eder mi?


gökhan0202
Aday Memur
31 Ocak 2024 12:33
barkodlu ve e imzalı veriliyor asıl olması gereken ve kontrol edilebilen belge o dur sadece iş bilmeyenler hala ıslak imzalı istiyor sisteme yükleyin bir sorun olmayacaktır bakanlığa sorun diyecem yine de bi bilgimiz yoktur diyeceklerinden korkuyorum:)

neat
Aday Memur
31 Ocak 2024 12:37

Teşekkür ederim bende öyle düşünüyordum sadece emin olmak istedim.

gökhan0202, 57 dk. önce
barkodlu ve e imzalı veriliyor asıl olması gereken ve kontrol edilebilen belge o dur sadece iş bilmeyenler hala ıslak imzalı istiyor sisteme yükleyin bir sorun olmayacaktır bakanlığa sorun diyecem yine de bi bilgimiz yoktur diyeceklerinden korkuyorum:)
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