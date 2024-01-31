Kadrodan sözleşmeliye geçiiş

Şuan 657 kadrolu infaz koruma memuru olarak görev yapmaktayım.Sağlık Bakanlığı 4/b büro personeli olarak geçiş yaparsam herhangibir bekleme süresine tabi olur muyum ? Bakanlığın muvaffakatname vermesine gerek var mı ?Bilgisi olan Yardımcı olabilir mi ?

Şuan 657 kadrolu infaz koruma memuru olarak görev yapmaktayım.Sağlık Bakanlığı 4/b büro personeli olarak geçiş yaparsam herhangibir bekleme süresine tabi olur muyum ? Bakanlığın muvaffakatname vermesine gerek var mı ?Bilgisi olan Yardımcı olabilir mi ?