Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 12:39
Rapor

Kurumun mailine raporu pdf olarak atmam söylendi. Pdf olarak atma zorunluluğum var mi


lDeimosl
Genel Müdür
31 Ocak 2024 12:53

Raporun örneğini elektronik ortamda, rapor bitişi de aslını iletmeniz gerekli.


Ebegebebe
31 Ocak 2024 12:55

Pdf olarak gönderme zorunlulugu var mi

lDeimosl, 37 dk. önce

Raporun örneğini elektronik ortamda, rapor bitişi de aslını iletmeniz gerekli.


Ebegebebe
31 Ocak 2024 12:56

Pdf olarak göndermem konusunda ısrar ediyorlar bende öyle bir zorunluluk olmadığını biliyorum oyuzden fotosunu çekip gönderdim maile

Ebegebebe, 35 dk. önce

Pdf olarak gönderme zorunlulugu var mi


lDeimosl
Genel Müdür
31 Ocak 2024 12:57

Pdf konusuna neden takıldınız anlamadım. Raporun odf hali enabızda var zaten. Ordan indirip mail atabilirsiniz. Kurum o şekil istiyorsa siz de iletin.


ebrarın
Aday Memur
31 Ocak 2024 13:02

sisteme işlenebilmesi icin pdf olarak istiyorlardır ek olarak koymada fotoğraf sıkıntı oluyor

Ebegebebe, 34 dk. önce

Pdf olarak göndermem konusunda ısrar ediyorlar bende öyle bir zorunluluk olmadığını biliyorum oyuzden fotosunu çekip gönderdim maile


Ebegebebe
31 Ocak 2024 13:04

Bazı konularda işi yokuşa sürdüler bende istediklerini pdf olarak atmak istemiyorum. Yazılarını ekine kendileri pdf ye çevirip ilistirmeliler diye dusunuyorum

lDeimosl, 33 dk. önce

Pdf konusuna neden takıldınız anlamadım. Raporun odf hali enabızda var zaten. Ordan indirip mail atabilirsiniz. Kurum o şekil istiyorsa siz de iletin.


Ebegebebe
31 Ocak 2024 13:07

Pdf olarak atmazsam kurum amirinin raporu işleme almama gibi bir durumi söz konusu olabilir mi

lDeimosl, 33 dk. önce

Pdf konusuna neden takıldınız anlamadım. Raporun odf hali enabızda var zaten. Ordan indirip mail atabilirsiniz. Kurum o şekil istiyorsa siz de iletin.

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