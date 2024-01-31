Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Ocak 2024 12:45
Yeni atama

Merhaba kpss 2022 puanı ile memur olarak atandım. Şu an aday memurum. Sözleşmeli alıma başvuru yapabilir miyim aynı kpss puanı ile.herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım

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