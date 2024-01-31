Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 13:00
15 bin hemşire atama

Arkadaşlar merhaba 15 bin hemşire ataması olacak biliyorsunuz, istanbulda yaşıyorum ve buradaki hastaneleri yazacağım sizce puanlar veya sıralama kaça kadar düşer, bir tahmininiz varmı.

Teşekkürler şimdiden.

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