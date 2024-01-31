Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ocak 2024 13:03
2. dönem tatil günleri!

Seminerler umarım online olur

https://www.baskatip.com.tr/2-donem-tatil-gunleri-belli-oldu-peki-ogretmen-seminerleri/

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