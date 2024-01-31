Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


31 Ocak 2024 13:20
2024/4 Destek Personeli Ünvan Değişikliği

Merhaba herkese iyi günler,

Bugün açıklanan kılavuzda temizlik personeli olarak tercih yaptım. Bu yıl Temmuz ayında Ziraat Mühendisliği alanından mezun olacağım. İşçi statüsünde iken kurum içi yükselme sınavına girebiliyor muyum ? ya da KPSS Lisans da Ziraat Mühendisi olarak tercih yaptığım zaman direkt atanabiliyor muyum yoksa istifa etmem ve belirli bir süre beklemem mi gerekiyor?

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