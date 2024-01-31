Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 13:21
Kars hakkında bilgi

Kars?ta çalışan arkadaşlar varsa çalışma koşulları ev ve hayat koşulları hakkında bilgi verebilirler mi genel atama döneminde yazmayı düşünüyorum

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