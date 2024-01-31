Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 13:21
Kars Hk

Kars?ta çalışan arkadaşlar varsa çalışma koşulları ev ve hayat koşulları hakkında bilgi verebilirler mi genel atama döneminde yazmayı düşünüyorum

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 Şubat ayı mazaret ataması2024 yılı genel atama hakkında14 Ekim öncesinde şark görevine başlamaPsikatriye sevk edilen personelin operasyon tazminatıKilolu Polisin sağlık kuruluna sevkiTaltif duyumu

Sözlük

çay kaşığı sesi 3 yengeç 1 Güne güzel başlamanin yollari 7 uyumadan önce en az 2 entry 2 Gini katsayısı 2 idam cezası 3 benzinin 7 lira olması 1 ukala 1 İnsanları kategorize etmek 4 the bear dizisi 1

Son Haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladıBaşak Demirtaş aday adaylık başvurusu yaptı, DEM Parti'den açıklama geldiBorsa günün ilk yarısında yükseldiAA Finans'ın ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandıTRT Ortak Yapımı 'Sadık Ahmet'in Galası Gerçekleşti

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci