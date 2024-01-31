KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 13:24
Tarım Orman Bakanlığı Açıklanmış nereye atanamadınız :D

4001 den 110 civarı bir alım var.İibf ciler ne durumda var mı bir gelişme alım filan? Daha çok 2001 alımları var gibi


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 13:26

Ben artık günrük muayene ye başvurdum yaa allahtan son günüymüş bugün tarım da teğet geçti madem ;) çok çok yıllık izin alır giderim Ankara?ya


SonsuzRuh
Aday Memur
31 Ocak 2024 13:28

Gelmedi mi iibf alımı?

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Ben artık günrük muayene ye başvurdum yaa allahtan son günüymüş bugün tarım da teğet geçti madem ;) çok çok yıllık izin alır giderim Ankara?ya


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 13:30

O meşhur 1088 kişinin hepsi önlisans ;)

SonsuzRuh, 2 saat önce

Gelmedi mi iibf alımı?


darkkinght
Memur
31 Ocak 2024 13:38

önlisans şov diğer atama açıklanmadan bir alım daha herkes başvurur yine


Mepera
Aday Memur
31 Ocak 2024 13:48
ÖSYM üzerinden aynı puan iki kez kullanılabiliyor mu
darkkinght, 1 saat önce

önlisans şov diğer atama açıklanmadan bir alım daha herkes başvurur yine


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
31 Ocak 2024 14:05

çok süper bir alım cidden hadi 4001 oldu anladık bu kadar az sayı ne


Tutunamayanlarr
Aday Memur
31 Ocak 2024 14:22

Tam bir fiyasko

OKYANUSÇİCEĞİ, 55 dk. önce

çok süper bir alım cidden hadi 4001 oldu anladık bu kadar az sayı ne

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