Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 13:37
Yıllık izindeyken rapor

Yıllık iznimi bitimine iki gün kala rapor aldım. Raporu kurumsal maile attim yalnız kurum tarafindan yıllık izin yarıda kesilip rapor hala işleme alınmamış. Birde il disinda ikamet ettigim icin 10 günlük raporu il disindan aldım. dr kontrol yazdı rapora çalışabilir yazmadı. Rapor bitiminde yani 11.gun il disindan bu raporu almam daha dogrusu rapora kontrol yazan drdan tekrar rapor almam mahalli muhabbetinden dolayı yinede sıkıntı yaratır mı ? Raporda çalışabilir degilde kontrol yazdığı için rapor bitimi 11. Gün mesaide mi olmam lazım yinede. Yoksa ikinci bir rapor alabiliyor muyum.

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