Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ocak 2024 13:37
Hizmetiçi Eğitim

Öba dan aldığım eğitim üzerinden zaman geçmesine rağmen Mebbise düşmüyor. Belgesi lazım mahalli hizmetiçine başvurmak için şart koyulmuş. Ne yapabilirin

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