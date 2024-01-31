Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


31 Ocak 2024 13:41
Bandwidth Throttling

İnternet sağlayıcı firmaların bant genişliğini belirli web siteleri için bilinçli bir şekilde daraltılmasına denilir. Örneğin, dosya indirirken hızla iner ama açıp video veya dizi-film izlerken sürekli takılmalar donmalar olur. Bir web sitesine hızla girerken başka bir siteye yavaş girer.

Buradaki amaç güya önlem almakmış. Parasını -hem de fahiş fiyat- verdiğiniz halde böyle bir şeye maruz kalmaya ne desem bilmiyorum. Tabii bunu her İSS yapmıyor onu da belirteyim. Yapan da var yapmayan da. Umarım buna maruz kalmıyorsunuzdur.

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