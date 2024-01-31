Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 13:44
Disiplin Soruşturması

Arkadaşlar 5 yıllık kadrolu katibim benim aylıktan kesme disiplin cezam geçen ay kesinleşti. Bir kaç kişi disiplin cezan varken havuz tayininden faydalanamazsın diyor bazıları da faydalanabilirsin diyor bu konuda bilgisi olan var mı ?


Reamonn42
Aday Memur
31 Ocak 2024 14:30

Memurun disiplin cezası alması halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 132. Maddesine göre:

Memurun aylıktan kesme cezası almış olduğu hallerde 5 yıl,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olduğu hallerde ise 10 yıl boyunca

Daire başkanı kadrolarına,

Daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara,

Bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına,

Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine,

Vali ve büyükelçi kadrolarına

Atanmaları mümkün olmaz.

Disipline ilişkin hükümlere yer verilen 132. Maddede kısıtlama dışında tayini sınırlandıran bir hükme yer verilmemiştir.

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