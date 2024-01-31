Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 13:58
4Bli Destek Personeli (Temizlik)
kafam çok karışık. Lütfen yardım edin. Bundan 6 ay önce Diyanete destek personeli (Temizlik) 4b sözleşmeli 3+1 olarak atandım. Ben şimdi başka kurumların 4b sözleşmeli Güvenlik alımlarına başvurabilir miyim? Bir sorun olr mu? Lütfen cevap yazın.

mratanamayan
Aday Memur
31 Ocak 2024 14:05

olmaz 4b den istifa edince 1 yıl beklemen lazım kitlere veya 657 kadroluya atabilirsin sadece


mert2732
Aday Memur
31 Ocak 2024 14:39
1 yıl sonra istediği kuruma ve istediği alanda atanabilir mi yani düz memur,tekniker,teknisyen vs vs gibi
mratanamayan, 56 dk. önce

olmaz 4b den istifa edince 1 yıl beklemen lazım kitlere veya 657 kadroluya atabilirsin sadece

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