4Bli Destek Personeli (Temizlik)

kafam çok karışık. Lütfen yardım edin. Bundan 6 ay önce Diyanete destek personeli (Temizlik) 4b sözleşmeli 3+1 olarak atandım. Ben şimdi başka kurumların 4b sözleşmeli Güvenlik alımlarına başvurabilir miyim? Bir sorun olr mu? Lütfen cevap yazın.

kafam çok karışık. Lütfen yardım edin. Bundan 6 ay önce Diyanete destek personeli (Temizlik) 4b sözleşmeli 3+1 olarak atandım. Ben şimdi başka kurumların 4b sözleşmeli Güvenlik alımlarına başvurabilir miyim? Bir sorun olr mu? Lütfen cevap yazın.