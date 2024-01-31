Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 14:08
Tarım bakanlığı şoför alımı

D ehliyet şartıyla tarım bakanlığı alım yaşıyor. Benim ehliyetim şu an ? B?.

D sınıf ehliyet için kursa yeni yazıldım. Evrak teslim sürecine kadar yetiştirirsem atamam gerçekleşir mi ?


Kingstrom
Aday Memur
31 Ocak 2024 14:18

Bildiğim kadarıyla alimin son günü itibariyle gerekli şartları taşıman gerekiyor


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
31 Ocak 2024 14:19

nereye yetişcen acaba bir hafta içinde ehliyet almayı mı planlıyorsun .D

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