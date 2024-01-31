Ara tatille ilgili haber siteleri...

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Memurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024YollukLisede öğretmenim, sağlığıma zarar verebilecek görev verilmek isteniyor.Sınavsız Girilen Anadolu LiseleriÖğretmenlik mi polislik miKaybolan Öğretmen Tekrar Göreve Başlayabilir mi?Görevde Yükselme Atama Duyurusu BekliyoruzMeslek DeğiştirmekVeliden hakaret
Sözlük
Son Haberler
Kurum açıkladı: Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' diyeceğizAnayasa Mahkemesi 1 Şubat'ta 13 Dosyayı esastan görüşecekYüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan bankacı ve 10 zanlı yakalandıKafes-33 operasyonunun detaylarına ulaşıldıTerör örgütü PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci