Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ocak 2024 14:14
Ara tatille ilgili haber siteleri...

İlk defa bu sene gördüm ya da bana bu sene denk geldi. Her gün birden fazla haber sitesi " 15 tatil uzayacak mi, uzatıldı mı..." gibi haber giriyorlar. Bu haberler clickbait mi yoksa içeriden bilgi mi alıyorlar da bu şekilde haber yapıyorlar.


freef
Şef
31 Ocak 2024 14:20

Aç tavukları görünce, darı ambarının yalan olduğunu hatırlatmak amacıyla haber oluşturup okuyucu topluyorlardır.

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