Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 14:44
Meslek öncesi üniversite borçlanmasının ödenmesi
Daha önce ödeme yapan arkadaşımız varsa bu ödemeyi ne şekilde ve nereden gerçekleştiriyoruz bilgi verebilir mi?

secret.lifee
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 14:50

Kerdeş Edevletten müraat et. SGK sana ne kadr borçlandıysan ona göre bir meblağ çıkartıyor. 2 sene içinde o meblağı Peşin yada taksitle öde diyor. Ödemeyi SGK müdürlüklerine, SGK nın internet sitesindeki ödeme ekranından yada Mobil bankacılıktan ödeyebilirsin. Önce müracaat et borç tahakkuku oluştursular. gecen sene en son 180 bin civarıydı 4 yıl..

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