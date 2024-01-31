Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 14:50
Hukukçu bilen abilerim bakabilir mi?

2019 de polis okulundan sağlık sebebiyle elendim mahkeme kararıyla geri döndüm ve mesleğe başladım ardından devre kaybı olduğum için emsallerimden geri kaldığım özlük ve parasal haklar ile ilgili mahkeme açtım ve onu da kazandım sorum şu emniyet kaç günde paramı yatırır ve hangi zamanki maaştan yatırır şimdiden teşekkürler

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