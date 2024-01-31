Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 14:50
Mahkeme kararının uygulanması

2019 de polis okulundan sağlık sebebiyle elendim mahkeme kararıyla geri döndüm ve mesleğe başladım ardından devre kaybı olduğum için emsallerimden geri kaldığım özlük ve parasal haklar ile ilgili mahkeme açtım ve onu da kazandım sorum şu emniyet kaç günde paramı yatırır ve hangi zamanki maaştan yatırır şimdiden teşekkürler


cenksozen
Şef
31 Ocak 2024 15:02

o donemki emsalin ne aldıysa onu alırsın.Yasal faiziyle verılmesı gerekır tabi ama oda yuzde 9 yıllık cok az bir faiz işler.Ama idare onu bıle vermeye yanasmıyor ayrı mesele

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