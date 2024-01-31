3+1 4b üniversitesi hastanesine başvurup kpss puanı ile giren birisi ilk yıl aday memur mu oluyor yoksa 3 yılın sonunda mı aday memur oluyor lütfen bilen biri cevap verebilir mi

3+1 4b üniversitesi hastanesine başvurup kpss puanı ile giren birisi ilk yıl aday memur mu oluyor yoksa 3 yılın sonunda mı aday memur oluyor lütfen bilen biri cevap verebilir mi