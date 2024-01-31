Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 15:06
aday memur
3+1 4b üniversitesi hastanesine başvurup kpss puanı ile giren birisi ilk yıl aday memur mu oluyor yoksa 3 yılın sonunda mı aday memur oluyor lütfen bilen biri cevap verebilir mi

E.Kayı Han
Editor
31 Ocak 2024 16:01

Üç yılın sonunda aday memur oluyor.

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