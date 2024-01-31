Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 15:08
Eş durumu hakkında

Ben sozleşmeli sağlık teknikeriyim. Eşim hemşire. seçim oncesi toplu kadroya gecirilenlerle kadroya gecti. Ben esimin yanina gecmek icin es durumu basvurusunda bulundum. Esim kadroya gecti diye başvuruma ret gelir mi? Eşimin mi benim yanima gelmesi gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

3+1 eş durumu ocakta açılır mı?İLLER ARASI ÇKYS SÜRESİGörev Belgesi Hakkındakura saati iller arasıBüro personeli olarak atanmıştım sağlık bakanlığına TDS olarak atanabilir miyim?eş tayini yardım Raporsaglik meslek lisesiÜniversite hastanesinden kadrolu olup bakanlığa geçiş hakkıEvrak teslimi sonrası gitmemek

Sözlük

tiramisu 2 vampir 2 mülteci sığınmacı göçmen 1 sevimsiz 3 Birini tarif ederken tip diye betimlemek 3 İndiana Jones 5 1 seyahat etmek 2 yazı tura atarak hayatina yön veren adam 1 timur 2 yaylamak 1

Son Haberler

Şimşek: Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıIrak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyeye avukat olarak döndüMHP 55 adayını daha açıkladıKırklareli'nde kamyonun çarptığı kadın öldü

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci