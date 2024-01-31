Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 15:25
Yıllık izin hakkı

Arkadaşlar ben 2023 mart 6 da sözleşmeli mühendis olarak başladım , suan yıllık iznim geldi mi 2024 oldugu icin yoksa 2024 6 mart kadar gelmez mi


E.Kayı Han
Editor
31 Ocak 2024 16:02

Bir yılı tamamlayınca izin hakkınız tamamlanır. Özlük işlerinize bakan birim bilgilendirme yapar.

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