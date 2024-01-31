Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ocak 2024 15:34
icra ve banka blokesi hakkında sorum var.

MERHABA. Annemin üzerine olan ancak vefat ettiğinde babamla ikimize kalan bir borç var. babamla ikimize banka icra işlemi başlatacak. sanırım bugün son gün ama babamda para olmasına rağmen onu ikna etmekle uğraşıyorum benim borcum diyerek. evet gerçekten benim borcum ama faizde parası olup borcu ödeyebilecek tek kişi babam. benim maaşımda hacizler var. babamın faizdeki parasına dokunurlarsa benim hiçbir borcum ödenemez çünkü babam benim tüm borçlarımı sıfırlamayı taahhüt etti bana. faizdeki paraya halel gelmemesi için ne yapabilirim ? gelirse ne kadar zamanda halel gelir yani hesaplara bloke konur ?


morsin
Aday Memur
31 Ocak 2024 15:45

icra dosyası açıldığında alacaklı ile görüşerek muvafakat verebilirsin maaşında kesilmesi için alacaklı kabul ederse tabi böylelikle babanın hesabına dokunmamalarını sağlayabilirsin


gokhankakiz
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 15:52

benim maaşımda çok icra var. pişmanlık içindeyim bu kadar borçtan ötürü. üstelik babam borçları ödemezse 24 ay sadece maaş bankama icra borcum var yani 7 maaş sadece maaş bankama borcum var icralık. kesiliyor maaşımdan.

morsin, 47 dk. önce

icra dosyası açıldığında alacaklı ile görüşerek muvafakat verebilirsin maaşında kesilmesi için alacaklı kabul ederse tabi böylelikle babanın hesabına dokunmamalarını sağlayabilirsin


morsin
Aday Memur
31 Ocak 2024 16:00

şu anda açılacak dosyaya kaç liralık borç var ona göre hareket edelim mesela söyler misin


gokhankakiz
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 16:08

dosya açıkktı ve uzun bir süredir işlem yapılmıyordu. şu an uyapta görünen borç 48 bine yakın.

morsin, 32 dk. önce

şu anda açılacak dosyaya kaç liralık borç var ona göre hareket edelim mesela söyler misin


sosmrt
Aday Memur
31 Ocak 2024 16:10

eğer anneden kalan bir mal miras yoksa reddi miras yapın.


gokhankakiz
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 16:20

mal var ve reddi miras yapmak istemiyorum.

babamın hesabında borç tutarından fazla para olma ihtimali var. peki babamın hesabına da bloke konursa güncel borç tutarı babamın faizdeki hesabından borç olarak düşer mi ?

sosmrt, 22 dk. önce

eğer anneden kalan bir mal miras yoksa reddi miras yapın.


morsin
Aday Memur
31 Ocak 2024 16:23

bak şimdi madem icra kesintin var 4/1 kesiliyordur diye düşünüyorum oda tahmini 8-9 bin yapar anneden kalan dosya içinde alacaklı ile görüşüp muvafakat verebilirsin 2 veya 3 bin kesilsin diye o dosyayı ancak öyle çözebilirsin

gokhankakiz, 24 dk. önce

dosya açıkktı ve uzun bir süredir işlem yapılmıyordu. şu an uyapta görünen borç 48 bine yakın.


gokhankakiz
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 16:25

borçluların arasında mirasçı olarak babamın da adı geçiyor. babamın hesabında borç tutarından fazla para olma ihtimali var. peki babamın hesabına da bloke konursa güncel borç tutarı babamın faizdeki hesabından borç olarak düşer mi ?

morsin, 9 dk. önce

bak şimdi madem icra kesintin var 4/1 kesiliyordur diye düşünüyorum oda tahmini 8-9 bin yapar anneden kalan dosya içinde alacaklı ile görüşüp muvafakat verebilirsin 2 veya 3 bin kesilsin diye o dosyayı ancak öyle çözebilirsin


gokhankakiz
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 16:27

borçluların arasında mirasçı olarak babamın da adı geçiyor. babamın faizi bozulmasın dediği vadeli hesabında borç tutarından fazla para olma ihtimali var. peki babamın hesabına da bloke konursa güncel borç tutarı babamın faizdeki hesabından borç olarak düşer mi ?

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