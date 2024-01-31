Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 15:36
Polsan aidat kesinti tutarları güncellenmesi hakkında

Polsan aidat tutarı güncellenerek yaklaşık 2 katına çıktı bir önceki tutarilın


gencpolis25
Memur
31 Ocak 2024 16:11
bu ay fazla gözükmesinin sebebi ocaktaki maaş farkınında aidatını almış olması stabil kesinti 2048
Toplam 1 mesaj

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