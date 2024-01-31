KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 15:38
4001 Gsb ve Tarım alımı haksızlığı

Tarım başvuru bitişi 7 Şubat.17 sinde belli olsa...

Gsb 12-16 Şubat arası mülakat.30 unda belli olsa...

Tarımda atanan aday Gsb de de atanırsa kadrolar yanacak.

O yüzden Tarım ın 12 sinde açıklanmış olması lazım ki mülakata gidecek yüksek puanlılar yine atanıp hak yemesin...Mülakata gitmelerinin önlenmesi için Tarımın en geç 11 inde açıklanması lazım


darkkinght
Memur
31 Ocak 2024 15:52

olay o zaten kadro yakmak


SonsuzRuh
Aday Memur
31 Ocak 2024 16:04

Arkadaşlar öbür taraf da var.Burda öldükten sonra bir avuç kemik olarak kalacaksınız.Yanınızda götüreceğiniz tek şey günah ve sevaplarınız olacak.O yüzden KADRO YAKANLARA SESLENİYORUM.Akıllı adım atın.Hesap vereceğiniz kişi sizden milyon kat akıllı atacağınız her adımın her kul hakkının milim milim hesabı sorulacak.Size bu hakkı verenler zaten hak tanımayan insanlar ve o konumlara nasıl seçilmeyip direkt üstün emriyle atandıklarını biliyoruz.Onlar bu şansı verdi diye hakkınızla almış olmuyorsunuz.İntihar edecek 1 gencin ölümünde kimler sorumluysa ona dahil oluyorsunuz.

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