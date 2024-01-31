KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


31 Ocak 2024 15:52
2024 AÖF G. Dönemi final sonuçları açıklandı.

Ben Aralıktaki sınava giremedim ama finale girdim. Dün baktım G. Dönemi GNO'ya 2.01 yazıyor yalnız 4 derste FF

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