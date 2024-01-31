KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 16:10
Tercih Yapacak Olanlara Duyuru

Arkadaşlar öbür taraf da var.Burda öldükten sonra bir avuç kemik olarak kalacaksınız.Yanınızda götüreceğiniz tek şey günah ve sevaplarınız olacak.O yüzden KADRO YAKANLARA SESLENİYORUM.Akıllı adım atın.Hesap vereceğiniz kişi sizden milyon kat akıllı atacağınız her adımın her kul hakkının milim milim hesabı sorulacak.Size bu hakkı verenler zaten hak tanımayan insanlar ve o konumlara nasıl seçilmeyip direkt üstün emriyle atandıklarını biliyoruz onların.Onlar bu şansı verdi diye hakkınızla almış olmuyorsunuz.İntihar edecek 1 gencin ölümünden sorumlu olanlar listesine dahil oluyorsunuz.%90 ı müslüman olan ülkede atandıysan git kardeşim.Haksızlıklar ülkesinde haksızca hak verildi diye o haksızlığa ortak olmak zorunda mısın?İnançlı bir insan olduğunu düşünerek söylüyorum.Dinsizsen git milyon tane tercih yap umrumda değil.Allah ın da umrunda değil.Zaten cehennnem kapısını açmıştır ona.Ama inançlıysan bırak diğerleri de hayat yaşasın.Onlar da aile kurabilsin.Onlar da çoluk çocuk sahibi olma sevinci yaşasın.1 aileyi yok etme.Saygılar...


SonsuzRuh
Aday Memur
31 Ocak 2024 16:14

Bu konuşmam tüm bölümler için geçerli.Her atama döneminde gelip buraya yorum yaparak bunu, tercih yapacak olanlara hatırlatanlar bu hayatta en güzelini yaşasın.


Tutunamayanlarr
Aday Memur
31 Ocak 2024 16:24

Hocam sonuna kadar katılıyorum size onların yüzünden 77.20 puanla bir İİBF li olarak sap gibi ortada kaldım kulturede 35 yaş şartından dolayı başvuramiyorum

SonsuzRuh, 19 dk. önce

Bu konuşmam tüm bölümler için geçerli.Her atama döneminde gelip buraya yorum yaparak bunu, tercih yapacak olanlara hatırlatanlar bu hayatta en güzelini yaşasın.


trsalgado
Daire Başkanı
31 Ocak 2024 16:30

Hoca, camide vaaz veriyormuş.

? Kızlarımıza sahip çıkalım. Çok açık giyiniyorlar, Boya sürüyorlar, zincir takıyorlar?.. derken cemaatten biri seslenmiş:

? İyi de hoca, senin kız da yapıyor.

Hoca cevabı verir:

? Şimdi Allah var, bizim kıza yakışıyor.

bu tercih işinin Müslümanlıkla şunla bunla alakası yok, burada ki en büyük hata bu kişilere tercih hakkı kadro hakkı veren osym ve bakanlıklarda her alım merkezi sistemle yapılmalı bir sınav (kpss vb) ile 1 kadroya yerleşebilmeli, bu arada 10 yıldır aynı bakanlıkta çalışıyorum 95 puan almıştım 8 ay ikinci merkezi alımları bekledim, arada alımlar oldu puanla yada mülakatla (kâtip, mübaşir vb) hiç birine başvuru yapmadım kadro yakma vs değil çünkü kamu da olsa çalışmak istemediğim bir yere atanmak istemediğim için

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