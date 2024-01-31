Tercih Yapacak Olanlara Duyuru

Arkadaşlar öbür taraf da var.Burda öldükten sonra bir avuç kemik olarak kalacaksınız.Yanınızda götüreceğiniz tek şey günah ve sevaplarınız olacak.O yüzden KADRO YAKANLARA SESLENİYORUM.Akıllı adım atın.Hesap vereceğiniz kişi sizden milyon kat akıllı atacağınız her adımın her kul hakkının milim milim hesabı sorulacak.Size bu hakkı verenler zaten hak tanımayan insanlar ve o konumlara nasıl seçilmeyip direkt üstün emriyle atandıklarını biliyoruz onların.Onlar bu şansı verdi diye hakkınızla almış olmuyorsunuz.İntihar edecek 1 gencin ölümünden sorumlu olanlar listesine dahil oluyorsunuz.%90 ı müslüman olan ülkede atandıysan git kardeşim.Haksızlıklar ülkesinde haksızca hak verildi diye o haksızlığa ortak olmak zorunda mısın?İnançlı bir insan olduğunu düşünerek söylüyorum.Dinsizsen git milyon tane tercih yap umrumda değil.Allah ın da umrunda değil.Zaten cehennnem kapısını açmıştır ona.Ama inançlıysan bırak diğerleri de hayat yaşasın.Onlar da aile kurabilsin.Onlar da çoluk çocuk sahibi olma sevinci yaşasın.1 aileyi yok etme.Saygılar...